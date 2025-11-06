Non uscite! Maltempo estremo danni alle case e strade come fiumi | allerta massima VIDEO

Capita che in poche ore l’acqua possa cambiare tutto lasciando una comunità attonita mentre tenta di rialzarsi oggi, 6 novembre, un violento nubifragio ha colpito una regione del Paese trasformando strade in fiumi, invadendo case e bloccando la vita di interi quartieri la popolazione è in ginocchio e le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta consapevoli che l’ allerta resta alta e che le prossime ore potrebbero portare nuovi pericoli i cittadini guardano il cielo temendo un’altra onda di precipitazioni estreme mentre gli esperti monitorano con attenzione una perturbazione che non riguarda soltanto noi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non uscite!”. Maltempo estremo, danni alle case e strade come fiumi: allerta massima (VIDEO)

