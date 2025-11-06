Tosse, irritazione e bruciore agli occhi. In pochi istanti gli studenti del Liceo artistico Mibe si sono ritrovati con difficoltà respiratorie, in un clima di forte paura. L’episodio, avvenuto questa mattina durante le lezioni, ha costretto alla rapida evacuazione e all’intervento dei soccorsi per assistere ragazzi, docenti e personale scolastico probabilmente venuti a contatto con una sostanza urticante improvvisamente diffusasi nell’edificio. Secondo le prime informazioni raccolte, la comunità scolastica è stata colta di sorpresa: la sostanza – di natura ancora da accertare – avrebbe provocato malori in diverse persone, generando attimi concitati nei corridoi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Non respiriamo più". Terrore al liceo in Italia, studenti in fuga nelle strade: caos in un istante