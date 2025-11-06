Non escludo che sia coinvolto nel sequestro Emanuela Orlandi quel nome forte che torna

Roma, estate del 1983. Una sera come tante, nel pieno centro della capitale, una ragazza di appena quindici anni svanisce nel nulla. Si chiamava Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia. Da quel 22 giugno, la sua scomparsa è diventata uno dei misteri più oscuri della storia italiana, un enigma che intreccia potere, religione, politica e criminalità. La giovane, uscita di casa per andare alla lezione di musica nella scuola “Tommaso Ludovico da Victoria”, non fece mai ritorno. Da quel momento, un’incessante catena di telefonate, lettere e depistaggi ha alimentato un caso che, dopo più di quarant’anni, continua a non trovare una verità definitiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Emanuela Orlandi e la pista Banda della Magliana, l'ex prefetto: «De Pedis coinvolto nel sequestro? Non lo escludo» - «Io non ho prove per affermarlo, io posso dire però che probabilmente lui ha a che fare con questo sequestro, i rapporti Oltretevere erano abbastanza stretti, non escludo possa ...