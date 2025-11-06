Noi non abbiamo paura di nessuno le linee del terrore | sull' autobus tra maranza ubriachi e violenti Ecco le tratte più pericolose a Monza e Brianza

"Io non ce la faccio più. Io non posso rischiare ogni giorno la vita per quei delinquenti con i quali ho a che fare. Se resisto è solo perché devo finire di pagare il mutuo e gli studi ai miei figli e qui, malgrado tutto, a fine mese lo stipendio arriva. Anche se poco, anche se rischio ogni.

