niente pecore e avifauna ma la fiera di codogno non traballa e fa il tutto esaurito

Codogno (Lodi) – Il padiglione principale del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro sarà ancora un cantiere a cielo aperto senza impianto elettrico fisso e senza porte, in fiera non ci saranno le pecore, vettore della malattia chiamata blue tongue, e nemmeno tutto il settore avifauna per il terrore dell’aviaria, dopo i contagi registrati a Cremona, Lodi e Brescia, con migliaia di animali già soppressi, ma la kermesse agricolo zootecnica, che quest’anno celebra la 234ª edizione, ha registrato il tutto esaurito. Il programma completo della manifestazione, che si terrà il 18 e il 19 novembre, è stato presentato ieri nella consueta location della Raccolta d’arte Lamberti di via Cavallotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

