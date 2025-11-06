Niente ergastolo per la morte di Diana la sorella di Alessia Pifferi | questa non è giustizia
Milano – Dall’ergastolo a 24 anni. Un consistente sconto di pena arriva in appello per Alessia Pifferi, la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana, quando aveva 18 mesi. L’ha lasciata sola, in casa, per cinque lunghi giorni, in un luglio caldissimo, nel monolocale di via Parea, estrema periferia di Milano. Senza acqua, né cibo, sdraiata su un lettino improvvisato, la bimba ha vissuto una lunga agonia, nel suo stomaco sono stati trovati brandelli di pannolino, che aveva tentato di ingoiare nel tentativo di placare la fame. La sentenza . La decisione del collegio guidato dalla presidente Ivana Caputo (giudice a latere Franco Anelli) ha eliminato l’aggravante dei futili motivi (la premeditazione non era stata riconosciuta già in primo grado) e ha bilanciato l’altra aggravante dell’omicidio (legame parentale) riconoscendo a Pifferi le circostanze attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
