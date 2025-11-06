Niente casa all’immigrata senza lavoro | l’assessore di FdI applica la legge la Cgil protesta il giudice gli dà ragione
La legge dovrebbe valere per tutti, ma a quanto pare quando c’è la sinistra di mezzo tutto diventa opinabile. Capit a così che la Regione Piemonte decida di non assegnare un alloggio di edilizia popolare a un’immigrat< perché senza lavoro, e che questa decisione scateni una ridda di polemiche. Il motivo? L’assegnataria è straniera e quella regola vale solo per lui, dunque, la Ue non lo consentirebbe. E le leggi italiane? La casa tolta all’immigrata senza lavoro. La vicenda nasce a Beinasco, 17 mila abitanti in provincia di Torino. La donna algerina e il marito italiano prima ottengono l’alloggio popolare ma la donna viene licenziata poco prima che le venissero consegnate le chiavi di casa: ed ecco che in base alla legge si è vista privare della casa dall’Agenzia regionale le ha revocato l’assegnazione e lei si è rivolta al tribunale di Torino segnalando che il requisito del contratto vale solo per gli straniere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
