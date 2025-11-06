Nguyen Kitchen | il trailer e il poster ufficiali del film in sala dal 4 dicembre con Kitchenfilm
KITCHENFILM ha diffuso il trailer e il poster ufficiale di Nguyen Kitchen, un film di Stéphane Ly-Cuong con Clotilde Chevalier, Anh Tran Nghia, Gael Kamilindi, Thomas Jolly, Leanna Chea, Vincitore del Premio Foglia d’Oro Speciale a France Odeon – Festival del Cinema Francese 2025. Il film arriverà nelle sale italiane dal 4 dicembre con KITCHENFILM. La trama di Nguyen Kitchen. Yvonne Nguyen, un’attrice franco-vietnamita, sogna una carriera di successo nei musical, con grande disappunto della madre che preferirebbe per lei un percorso più serio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nguyen Kitchen, il trailer ufficiale del film [HD] - Nghia, Gaël Kamilindi, Linh Dan Pham, Camille Japy, Christophe Tek. Scrive mymovies.it