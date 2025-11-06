Neonato abbandonato a Calisese i nonni materni sapevano tutto | indagati per tentato infanticidio

Cesena, 6 novembre 2025 – Anche i nonni indagati per concorso in tentato infanticidio. È l’accusa mossa nel fascicolo di indagini, avviate in Procura a Forlì, nei confronti dei nonni del neonato abbandonato in strada a Calisese. I genitori della 31enne, che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ha partorito un bimbo in casa e lo ha poi abbandonato vicino ai cassonetti avvolto in una coperta, sono indagati (assieme alla madre) per tentato infanticidio. I nonni erano pienamente a conoscenza della gravidanza della figlia, ha confermato nella sostanza una nota dei Servizi sociali dell’Unione Valle Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

