Neonato abbandonato a Calisese i nonni materni sapevano tutto | indagati per tentato infanticidio

Ilrestodelcarlino.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, 6 novembre 2025 –  Anche i nonni indagati per concorso in tentato infanticidio. È l’accusa mossa nel fascicolo di indagini, avviate in Procura a Forlì, nei confronti dei nonni del neonato abbandonato in strada a Calisese. I genitori della 31enne, che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ha partorito un bimbo in casa e lo ha poi abbandonato vicino ai cassonetti avvolto in una coperta, sono indagati (assieme alla madre) per tentato infanticidio. I nonni erano pienamente a conoscenza della gravidanza della figlia, ha confermato nella sostanza una nota dei Servizi sociali dell’Unione Valle Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

neonato abbandonato a calisese i nonni materni sapevano tutto indagati per tentato infanticidio

© Ilrestodelcarlino.it - Neonato abbandonato a Calisese, i nonni materni sapevano tutto: indagati per tentato infanticidio

Leggi anche questi approfondimenti

neonato abbandonato calisese nonniNeonato abbandonato a Calisese, i nonni materni sapevano tutto: indagati per tentato infanticidio - È l’accusa mossa nel fascicolo di indagini, avviate in Procura a Forlì, nei confronti dei nonni del neonato abbandonato in strada a Calisese. Scrive ilrestodelcarlino.it

neonato abbandonato calisese nonniNeonato abbandonato in strada: "Madre seguita dai Servizi sociali" - I genitori della donna, al contrario di quanto dichiarato a diverse trasmissioni televisive all’indomani del ’ritrovamento’ del bebè, sapevano tutto della gravidanza della figlia ... Lo riporta msn.com

Neonato trovato abbandonato vicino a un cassonetto: "La madre aveva chiesto di partorire in anonimato" - A dirlo sono i servizi sociali dell'Unione Valle Savio in relazione alla vicenda del neonato che lo scorso 30 ottobre è stato trovato tra i rifiuti alla periferia ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Neonato Abbandonato Calisese Nonni