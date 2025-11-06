Nelle mani degli sfruttatori | arrivano in Italia con i decreti flussi e alimentano il fenomeno della tratta

Milano – I decreti flussi? Sono sempre più usati a scopo di sfruttamento lavorativo, concorrendo ad alimentare il fenomeno della tratta, che oggi coinvolge soprattutto uomini migranti risucchiati in forme di occupazione irregolare e spesso para-schiavistica. È la tendenza più allarmante che emerge dalla Relazione 2024 del Numero verde nazionale Antitratta, a cui Idos – Centro studi e ricerche, ha dedicato al tema uno dei focus dell’annuale Dossier Statistico Immigrazione 2025. A mettere nero su bianco questa problematica (già segnalata dalla campagna Ero Straniero) è la Relazione annuale del Numero verde anti tratta del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio e Regione Veneto: da un monitoraggio sulle segnalazioni delle sole truffe legate ai decreti flussi, iniziato nel secondo semestre 2024 proprio per le numerose sollecitazioni, è infatti emersa la costante presenza di intermediari che, a pagamento, hanno avviato la procedura prevista per l’ingresso del lavoratore straniero dall’estero, dalla chiamata nominativa fino al rilascio del nulla osta e del visto, per poi volatilizzarsi insieme ai presunti datori di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

