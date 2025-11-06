Negli articoli scientifici il punto fondamentale è comunicare bene i numeri

Ilfoglio.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori recentemente pubblicato è un lavoro di ampio respiro, ricco di dati e utile per aggiornare il quadro complessivo su efficacia e sicurezza dei vaccini contro Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV). Proprio per questo, però, merita una comunicazione accurata.   Anche se gli stessi autori dichiarano limiti chiari - solo il dodici per cento degli studi inclusi è costituito da trial controllati, più della metà presenta un rischio di bias almeno moderato e non è stato applicato il metodo GRADE per valutare la qualità complessiva delle prove - i risultati di efficacia sono solidi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

negli articoli scientifici il punto fondamentale 232 comunicare bene i numeri

© Ilfoglio.it - Negli articoli scientifici il punto fondamentale è comunicare bene i numeri

Scopri altri approfondimenti

articoli scientifici punto fondamentaleNegli articoli scientifici il punto fondamentale è comunicare bene i numeri - Lo studio del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori è un lavoro ampio e merita perciò una comunicazione accurata. Scrive ilfoglio.it

articoli scientifici punto fondamentaleCnr: la ricerca scientifica è fondamentale per la competitività - Un rapporto fa un po' la fotografia della situazione della ricerca scientifica a livello nazionale ponendo due o tre punti di osservazione ... Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Articoli Scientifici Punto Fondamentale