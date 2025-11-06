Navigli curiosi | storie e misteri sul filo dell’acqua

Oggi, dei Navigli restano solo alcuni tratti visibili, ma le loro acque continuano a custodire racconti affascinanti, leggende, antichi mestieri, eresie dimenticate e storie di vita quotidiana. Un tempo Milano era attraversata da una fitta rete di canali navigabili, veri e propri “nervi d’acqua”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it