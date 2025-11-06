Nasce la prima lavanderia per i poveri e i senza fissa dimora

Nascerà a Parma nei locali di Caritas, messi a disposizione dalla parrocchia, in Borgo san Giuseppe n.15, la primaLavanderia di San Francesco d’Assisi”, l’iniziativa dedicata alle persone senza fissa dimora e indigenti ideata e promossa da Procter & Gamble insieme alla Elemosineria Apostolica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

