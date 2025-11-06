Napoli scippo in strada | donna trascinata per metri da auto del rapinatore Arrestato 43enne

Trascinata per metri dall’auto del rapinatore nel tentativo di recuperare il telefono che le era stato rubato. Succede in via Gianturco, periferia orientale di Napoli. La prontezza di un agente fuori servizio ha portato all’arresto di un 43enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, lesioni e resistenza a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scippo in strada: donna trascinata per metri da auto del rapinatore. Arrestato 43enne

