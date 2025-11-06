Napoli il 20 novembre la decisione sul rinvio a giudizio di De Laurentiis
Fissata al termine dell'udienza di questa mattina la data in cui il gup si esprimerà sulla richiesta della Procura di Roma. Indagati per falso in bilancio anche l'a.d. Chiavelli, che oggi ha reso dichiarazione spontanee al giudice, e il club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
