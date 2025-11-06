Napoli dominatrice della Serie A | incoronati Conte e non solo che annuncio

Continuano i riconoscimenti e gli apprezzamenti nei confronti del Napoli e dei suoi membri più emblematici, elemento che certifica la dimensione raggiunta dal club azzurro negli ultimi anni. Nella giornata di oggi, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno in qualità di Miglior Allenatore della passata stagione Serie A, culminata con la vittoria dello Scudetto. Non è l’unico riconoscimento ricevuto da personaggi appartenenti al mondo Napoli: insigniti di un premio anche Aurelio De Laurentiis e Scott McTominay. Un nuovo premio per Antonio Conte: le motivazioni del riconoscimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli dominatrice della Serie A: incoronati Conte e non solo, che annuncio

Altre letture consigliate

Il Napoli delude in Champions League. La squadra domina in Serie A ma in Europa fatica. Ecco quanti punti servono per la qualificazione... - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Genoa 2-1, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Anguissa e Hojlund - 1: il risultato finale premia la squadra di Conte che nella ripresa, dopo il gol di Ekhator, ha ribaltato l'incontro con le reti di Anguissa e Hojlund. Lo riporta fanpage.it

Serie A, Napoli-Genoa 2-1: rimonta firmata Anguissa-Hojlund - coda col Genoa e difende il primo posto rimettendo in carreggiata una partita iniziata col piede sbagliato. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Milan-Napoli 2-1, gli azzurri crollano a San Siro: prima sconfitta in campionato per Conte - Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie Per seguire Milan- Come scrive ilmattino.it