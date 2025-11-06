Napoli Basket ko interno con Trapani | i siciliani prevalgono in un match dagli alti ritmi

Napolitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta al Napoli Basket una buona prova per avere la meglio di una delle squadre più forti del campionato come Trapani. Gli azzurri cedono 90-97 ai siciliani all'Alcott Arena PalaBarbuto al termine di un match spettacolare e dai ritmi molto alti. Gentile e compagni pagano qualche errore di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

