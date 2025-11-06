Napoli Basket ko con Trapani Shark 97-90 Magro | Abbiamo voglia di riscatto

2anews.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri del Napoli Basket cedono all’Alcott Arena dopo una gara combattuta: decisivo il parziale tra terzo e quarto periodo. Coach Magro: “Siamo vivi, ora serve più maturità nei momenti chiave”. Sconfitta per il Napoli Basket che cede contro il Trapani Shark per 97-90, nella gara valevole per la sesta giornata di Campionato, disputata questa . 🔗 Leggi su 2anews.it

