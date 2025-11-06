Napoli attesa per il 20 novembre | ci sarà la decisione sul rinvio a giudizio del presidente De Laurentiis! Le ultimissime

Falso in bilancio: il 20 novembre si attende la decisione sul rinvio a giudizio sul presidente del Napoli De Laurentiis Il 20 novembre il gup di Roma si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’accusa riguarda presunti casi di falso in bilancio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

