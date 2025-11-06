Musetti travolge Muller | è semifinale ad Atene La corsa alle Finals passerà da Korda

Gazzetta.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo non lascia scampo al francese e tiene viva la speranza: vincendo il torneo finirebbe nel girone di Sinner a Torino. Il prossimo step sarà contro il talentuoso americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

