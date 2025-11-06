Musetti raggiunge le semifinali ad Atene e continua a sognare le Finals
Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti verso Torino. Mancano solo due vittorie all’azzurro per centrare la qualificazione alle ATP Finals e superare nuovamente Felix Auger-Aliassime. Il toscano, infatti, ha raggiunto le semifinali nell’ATP 250 di Atene dopo aver sconfitto in due set il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Adesso in semifinale Musetti se la dovrà vedere con l’americano Sebastian Korda, che ha superato nel primo quarto di finale il serbo Miomir Kecmanovic. Prestazione decisamente solida quella di Musetti quest’oggi. Infatti il toscano ha concluso con nove ace e con il 78% di punti vinti quando ha servito la prima, mentre il 59% con la seconda rispetto al 38% del transalpino, che ha addirittura concesso ben undici palle break all’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lorenzo Sonego mette a segno la 2^ vittoria più importante della stagione (dopo quella con Musetti) contro Flavio Cobolli con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 Sonego raggiunge i quarti di finale per la quarta volta quest’anno dove sfiderà il vincente tra Gaston e A - facebook.com Vai su Facebook
AUGER-ALIASSIME vola in FINALE a Parigi. Scavalca MUSETTI di 160 punti e si porta a un passo da Torino. Auger si qualifica, VINCENDO Parigi. In caso di sconfitta domani, si qualifica se Musetti non vince Atene OPPURE se raggiunge la finale a Metz - X Vai su X
Musetti batte Muller, è in semifinale ad Atene e resta in corsa per le Atp Finals - Lorenzo Musetti non sbaglia contro un malconcio Muller, raggiunge la semifinale nel 250 di Atene e resta in corsa per le Atp Finals: Lorenzo vince con il punteggio di 6- Lo riporta corriere.it
Musetti vola alle semifinali di Atene: la corsa alle Nitto Atp Finals resta viva - Il carrarino batte agevolmente Muller ai quarti di finale del torneo greco e tiene in vita le speranze di qualificazione a Torino ... tuttosport.com scrive
Musetti batte anche Muller ad Atene: è a due partite dal sogno Finals (dove incontrerebbe subito Sinner) - Lorenzo Musetti batte Alexandre Muller in due set e vola in semifinale dell’Atp 250 di Atene. Riporta ilfattoquotidiano.it