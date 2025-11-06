Musetti raggiunge le semifinali ad Atene e continua a sognare le Finals

Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti verso Torino. Mancano solo due vittorie all’azzurro per centrare la qualificazione alle ATP Finals e superare nuovamente Felix Auger-Aliassime. Il toscano, infatti, ha raggiunto le semifinali nell’ATP 250 di Atene dopo aver sconfitto in due set il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Adesso in semifinale Musetti se la dovrà vedere con l’americano Sebastian Korda, che ha superato nel primo quarto di finale il serbo Miomir Kecmanovic. Prestazione decisamente solida quella di Musetti quest’oggi. Infatti il toscano ha concluso con nove ace e con il 78% di punti vinti quando ha servito la prima, mentre il 59% con la seconda rispetto al 38% del transalpino, che ha addirittura concesso ben undici palle break all’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

