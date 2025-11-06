Musetti | Nella mia testa c' è un grande obiettivo
Lorenzo Musetti supera Stan Wawrinka al debutto nell’ATP 250 di Atene con una rimonta per 4-6 7-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza. Ecco le parole dell’azzurro, costretto a vincere il torneo per qualificarsi alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La corsa per diventare testa di serie all’Australian Open 2026 è entrata nel vivo. Da Sinner a Musetti, da Cobolli a Darderi, da Fonseca a Vacherot, fino a Tsitsipas e Norrie: ecco chi è dentro, chi rischia e chi sogna un posto tra i migliori 32 del mondo. Scopri - facebook.com Vai su Facebook
LORENZO OUT Giovanni Mpetshi Perricard spezza la maledizione a Bruxelles: elimina per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti (6-4 7-6), testa di serie numero uno del torneo belga. Lorenzo ha annullato due setpoint dal 4-6 del tiebreak, ma quando è - X Vai su X
Atp Atene, Musetti: "Nella mia testa c'è un grande obiettivo". VIDEO - Le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria all'esordio ad Atene su Stan Wawrinka: "Sono contento di aver condiviso il campo con una leggenda come Wawrinka, oggi ha mostrato un tennis impressionante ... Lo riporta sport.sky.it
Musetti-Wawrinka: sfida tra i due rovesci a una mano più belli. Lorenzo, in palio c'è Torino - L'italiano è obbligato a vincere: solo così toglierebbe il posto per le Finals ad Auger- Riporta tuttosport.com
ATP Atene, Musetti: “Non è facile giocare con questo peso addosso, ma spero di qualificarmi” - Italiani | "Voglio dire grazie a una leggenda come Stan per aver condiviso il campo con me - Segnala ubitennis.com