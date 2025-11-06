Musetti | Nella mia testa c' è un grande obiettivo

Gazzetta.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti supera Stan Wawrinka al debutto nell’ATP 250 di Atene con una rimonta per 4-6 7-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza. Ecco le parole dell’azzurro, costretto a vincere il torneo per qualificarsi alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

musetti nella mia testa c 232 un grande obiettivo

© Gazzetta.it - Musetti: "Nella mia testa c'è un grande obiettivo"

News recenti che potrebbero piacerti

musetti mia testa cAtp Atene, Musetti: "Nella mia testa c'è un grande obiettivo". VIDEO - Le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria all'esordio ad Atene su Stan Wawrinka: "Sono contento di aver condiviso il campo con una leggenda come Wawrinka, oggi ha mostrato un tennis impressionante ... Lo riporta sport.sky.it

musetti mia testa cMusetti-Wawrinka: sfida tra i due rovesci a una mano più belli. Lorenzo, in palio c'è Torino - L'italiano è obbligato a vincere: solo così toglierebbe il posto per le Finals ad Auger- Riporta tuttosport.com

musetti mia testa cATP Atene, Musetti: “Non è facile giocare con questo peso addosso, ma spero di qualificarmi” - Italiani | "Voglio dire grazie a una leggenda come Stan per aver condiviso il campo con me - Segnala ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Musetti Mia Testa C