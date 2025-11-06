Musetti è in semifinale ad Atene e continua la corsa verso le Finals

Ilgiornaleditalia.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro ha piegato il francese Muller in due set, ora sfida lo statunitense Korda. ATENE (GRECIA) - Vittoria relativamente semplice ma molto importante per Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e seconda forza del seeding, è appro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

musetti 232 in semifinale ad atene e continua la corsa verso le finals

© Ilgiornaleditalia.it - Musetti è in semifinale ad Atene e continua la corsa verso le Finals

Approfondisci con queste news

musetti 232 semifinale ateneMusetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino prosegue la sua corsa verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals: nei quarti vittoria agevole contro Alexandre Muller ... Segnala corrieredellosport.it

musetti 232 semifinale ateneMusetti raggiunge le semifinali ad Atene e continua a sognare le Finals - Mancano solo due vittorie all'azzurro per centrare la qualificazione alle ATP Finals e superare ... Riporta oasport.it

musetti 232 semifinale ateneMusetti vola alle semifinali di Atene: la corsa alle Nitto Atp Finals resta viva - Il carrarino batte agevolmente Muller ai quarti di finale del torneo greco e tiene in vita le speranze di qualificazione a Torino ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Musetti 232 Semifinale Atene