Musetti è in semifinale ad Atene e continua la corsa verso le Finals
L'azzurro ha piegato il francese Muller in due set, ora sfida lo statunitense Korda. ATENE (GRECIA) - Vittoria relativamente semplice ma molto importante per Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e seconda forza del seeding, è appro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
