San Vincenzo, 6 novembre 2025 – Un giorno triste per la comunità di San Vincenzo. Ad appena 26 anni, dopo una lunga lotta contro un male incurabile, è venuto a mancare il sanvincenzino Nicolò Morra. Aveva frequentato le scuole superiori a Grosseto, si stava per laureare in Storia, socio Avis e Anpi, atleta di football americano con i Trappers di Cecina. Nicolò Morra è scomparso nella mattina di oggi, giovedì 6 novembre, dopo un male che nell’ultimo periodo si era aggravato. Nicolò lascia la famiglia e i tanti amici che gli volevano bene e che lo ricordano sui social come una “persona d’oro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 26 anni, una comunità in lutto: “Ciao Nicolò”