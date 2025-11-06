Muore a 26 anni una comunità in lutto | Ciao Nicolò

San Vincenzo, 6 novembre 2025 – Un giorno triste per la comunità di San Vincenzo. Ad appena 26 anni, dopo una lunga lotta contro un male incurabile, è venuto a mancare il sanvincenzino  Nicolò Morra.  Aveva frequentato le scuole superiori a Grosseto, si stava per laureare in Storia, socio Avis e Anpi, atleta di football americano con i Trappers di Cecina. Nicolò Morra è scomparso nella mattina di oggi, giovedì 6 novembre, dopo un male che nell’ultimo periodo si era aggravato.  Nicolò lascia la famiglia e i tanti amici che gli volevano bene e che lo ricordano sui social come una “persona d’oro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

