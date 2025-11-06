Moviola Marsiglia Atalanta l’episodio chiave del match di Champions League
Moviola Marsiglia Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per quarta giornata della Champions League 202526 L’episodio chiave della moviola del match Marsiglia Atalanta, valido per la 4ª giornata di Champions League 202526. Dirige la sfida l’arbitro José Maria Sanchez. PRIMO TEMPO Rigore per l’Atalanta al 13?: Lookman recupera palla, filtrante per Krstovic che sposta palla opportunamente, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Marsiglia-Atalanta, moviola LIVE: Rulli su Krstovic, rigore per la Dea - Marsiglia e Atalanta si affrontano al Vélodrome nella quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro lo spagnolo José María Sánchez, ... Segnala msn.com
Moviola Marsiglia Atalanta LIVE, l’episodio chiave del match di Champions League - Moviola Marsiglia Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per quarta giornata della Champions League 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Marsiglia Atalanta, valido per la ... Secondo calcionews24.com