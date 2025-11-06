Morti annegati nel porto di Livorno la tragedia dei migranti arriva in Parlamento | Il ministro Piantedosi faccia chiarezza

Livornotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiarezza e responsabilità. Sono i principi intorno ai quali ruotano le richieste della Cgil e dei deputati Riccardo Magi di +Europa e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra che, sulla tragedia dei due migranti (presumibilmente tunisini) morti in porto a Livorno dopo essersi gettati dalla nave. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

morti annegati porto livornoLivorno, si gettarono dalla nave per non essere rimpatriati: recuperati i cadaveri dei due migranti - Salgono ufficialmente a due le vittime: i due migranti si erano gettati dalla nave dopo essere stati scoperti nella stiva ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Trovati morti i due giovani dispersi nel porto di Livorno - Sono stati purtroppo rinvenuti senza vita, nella giornata di martedì 4 novembre, i corpi dei due giovani che risultavano dispersi nel porto di Livorno dallo scorso 30 ottobre, dopo essersi gettati in ... Scrive nove.firenze.it

morti annegati porto livornoLivorno, ritrovato il cadavere di uno dei migranti annegati - È stato avvistato fra le 6 e le 6,30 di mattina di martedì 4 novembre e recuperato poco prima delle 9,30 (alle 9,23 esattamente) dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Firenze il cad ... Lo riporta msn.com

