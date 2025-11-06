Morta ex Br Braghetti il figlio di Bachelet | Le ho stretto volentieri la mano giusto fosse libera dopo pena

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Braghetti "l'ho conosciuta, l'ho vista anni fa ad un convegno e le ho stretto la mano volentieri.". Giovanni Bachelet è il figlio di Vittorio Bachelet, vicepresidente del Csm ucciso il 12 febbraio dell''80 sulle scale della Sapienza dal fuoco brigatista, colpito a morte dalla terrorista Anna Laura Braghetti, scomparsa oggi a 72 anni. Bachelet . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

