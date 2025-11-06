Pisa, 6 novembre 2025 – Parla pisano la seconda chance di Moriano Bartolini, di Badia Agnano, frazione di Bucine in provincia di Arezzo, che per problemi vascolari pregressi si era visto negare la possibilità di un trapianto di rene e che invece il reparto di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana ha accettato di eseguire con una tecnica non standard che gli ha evitato la dialisi a vita, restituendogli una piena funzionalità dell’organo. Leggi il canale Salute de La Nazione La tecnica è stata utilizzata per la prima volta con il sistema robotico Da Vinci che permette la minore invasività possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moriano, l’uomo che avrà una seconda vita: Pisa esegue il trapianto impossibile