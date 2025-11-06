Montichiari | L' uomo e il Sacro

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 15:00, presso il Museo Lechi di Montichiari (Corso Martiri della Libertà, 33 – Montichiari, Brescia), si terrà l’incontro pubblico a ingresso libero dal titolo “L’Uomo e il Sacro: Rituali, Cerimonie, Investiture”, nell’ambito del ciclo divulgativo “Simboli, Miti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Stasera c’è un compleanno e io… ancora non so cosa mettermi. Due outfit, un solo festeggiato, troppi dubbi. Mi date una mano a scegliere? ( Non ditemi di restare a casa che già non ho alcuna voglia di uscire ) #shopping #modauomo #outfit #montichiari - facebook.com Vai su Facebook

Resta in carcere l’uomo che ha istigato il nipote 13enne di Montichiari a sparare ad un uomo - Lo zio 27enne del ragazzino di 13 anni che ha sparato ad un uomo, ferendolo alla spalla, nella serata del 2 aprile a Montichiari (Brescia), resta in carcere. Come scrive fanpage.it

Montichiari, ragazzino di 12 anni spara e ferisce un uomo: sarebbe stato incaricato da un parente - Nella serata di venerdì 2 aprile un ragazzino di 12 anni a Chiarini di Montichiari, in provincia di Brescia, avrebbe sparato a un uomo di 31 anni. Scrive fanpage.it

Montichiari, spara a 12 anni: zio che lo armò condannato a 13 anni - Il tribunale di Brescia ha condannato a 13 anni e sei mesi Antonio Di Sanzo, l'uomo che il 2 aprile di un anno fa a Montichiari nel Bresciano armò il nipote 12enne. Scrive tg24.sky.it