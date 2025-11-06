Montecatini, 6 novembre 2025 – Il Sesana ha salutato la stagione con il convegno andato in scena lunedì. Chiusura nel segno di Edoardo Baldi, nipote dell’indimenticabile Vivaldo, con tre vittorie. La riunione di corse si è conclusa con la consegna delle targhe per i più meritevoli della stagione 2025 all’Ippodromo Snai Sesana: come miglior allenatore 2025 è stato insignito Gennaro Casillo, mentre il miglior guidatore è stato Antonio Greppi. Tra i proprietari, invece, si è distinto Riccardo Pezzatini. I cavalli vincenti. Tra i cavalli ecco Goccia Cam (allenatore Edoardo Baldi) per i 3 anni, mentre per i 4 anni c’è Flash Col (allenatore Enrico Fiaschi) e per i 5 anni Brigitte Roc (allenatore Marjo Hannele Natynki). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini: al Sesana il gran finale. Tre vittorie per Baldi. Si torna in pista ad aprile