Moni Ovadia rende omaggio al grande poeta palestinese Mahmud Darwish
Un artista di nascita e cultura ebraica, Moni Ovadia, rende omaggio a un grande poeta palestinese, Mahmud Darwish. L’incontro si tiene sabato 8 novembre 2025, alle ore 18, al Teatro SOC di Certosa (via Bartolomeo della Certosa 11, Genova), all’interno della rassegna “A teatro nessuno è straniero”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Sabato 8 novembre, ore 18:00 Teatro SOC Certosa– Genova Un appuntamento speciale del progetto #ATeatroNessunoÈStraniero! Moni Ovadia (Pagina Ufficiale) sarà protagonista della serata “Un altro giorno verrà”, dedicata al grande poeta palestine - facebook.com Vai su Facebook
“L’esercito sionista è il più forte del Medio Oriente e uno dei più forti del mondo, distrugge in maniera terrificante, però i sionisti fanno sempre le vittime.” Il monologo di Moni Ovadia a #LeIene - X Vai su X
Moni Ovadia a Certosa con Un altro giorno verrà, omaggio a Mahmud Darwish - Un artista di nascita e cultura ebraica, Moni Ovadia, rende omaggio a un grande poeta palestinese, Mahmud Darwish. Da msn.com