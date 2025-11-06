Moni Ovadia rende omaggio al grande poeta palestinese Mahmud Darwish

Un artista di nascita e cultura ebraica, Moni Ovadia, rende omaggio a un grande poeta palestinese, Mahmud Darwish. L’incontro si tiene sabato 8 novembre 2025, alle ore 18, al Teatro SOC di Certosa (via Bartolomeo della Certosa 11, Genova), all’interno della rassegna “A teatro nessuno è straniero”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

