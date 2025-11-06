MONEY con JOE BASTIANICH da martedì 4 a sabato 8 novembre

Martedì 4 novembre  al Teatro Odeon di  Latisana,  mercoledì 5 novembre  al Teatro Zancanaro di  Sacile,  giovedì 6 novembre  al Teatro Miotto di  Spilimbergo,  venerdì 7 novembre  al Teatro Italia di  Pontebba  e  sabato 8 novembre  all’Auditorium Centro Civico di  San Vito al Tagliamento. Dopo aver provato all’inizio di ottobre per una settimana al Teatro Verdi di Maniago, arriva finalmente sui palchi del Circuito ERT Joe Bastianich con Money – il bilancio di una vita. Lo spettacolo autobiografico, diretto da Massimo Navone, sarà martedì 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana, mercoledì 5 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile, giovedì 6 novembre al Teatro Miotto di Spilimbergo, venerdì 7 novembre al Teatro Italia di Pontebba e sabato 8 novembre all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. 🔗 Leggi su Udine20.it

