MONEY con JOE BASTIANICH da martedì 4 a sabato 8 novembre

Martedì 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana, mercoledì 5 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile, giovedì 6 novembre al Teatro Miotto di Spilimbergo, venerdì 7 novembre al Teatro Italia di Pontebba e sabato 8 novembre all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Dopo aver provato all’inizio di ottobre per una settimana al Teatro Verdi di Maniago, arriva finalmente sui palchi del Circuito ERT Joe Bastianich con Money – il bilancio di una vita. Lo spettacolo autobiografico, diretto da Massimo Navone, sarà martedì 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana, mercoledì 5 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile, giovedì 6 novembre al Teatro Miotto di Spilimbergo, venerdì 7 novembre al Teatro Italia di Pontebba e sabato 8 novembre all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - MONEY con JOE BASTIANICH da martedì 4 a sabato 8 novembre

Altre letture consigliate

Per la prima volta in scena in uno spettacolo teatrale, Joe Bastianich è protagonista “Money, il bilancio di una vita”, un viaggio teatrale esplosivo che fonde narrazione, musica dal vivo e una potente componente visiva per raccontare il rapporto ... leggi l'art - facebook.com Vai su Facebook

Joe Bastianich debutta a teatro con Money – Il bilancio di una vita: cinque date in Friuli Venezia Giulia tra Latisana e San Vito al Tagliamento. #Friuli #Udine #Pordenone #Eventi - X Vai su X

Joe Bastianich: «Migranti e poveri, a scuola ero quello sfigato e ciccione. Stavo male. Con Cannavacciuolo facciamo le vacanze insieme» - Joe Bastianich sembra quasi un uomo d'altri tempi, un virtuoso: imprenditore e ristoratore, sì, ma anche musicista, appassionato di teatro - Secondo msn.com

MONEY con JOE BASTIANICH da martedì 4 a sabato 8 novembre - 45 assieme ai musicisti Roberto Dibitonto, Michele “Mike” Frigoli, Diego Paul Galtieri e Davide Rossi. Riporta udine20.it

Money. Il bilancio di una vita: Joe Bastianich ospite al Teatro Colosseo - 30, il Teatro Colosseo di Torino ospita Joe Bastianich con Money – Il bilancio di una vita, uno spettacolo che unisce musica dal vivo, narrazione e immagini evocative in un ... Si legge su mentelocale.it