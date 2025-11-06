Mondo dell’imprenditoria in lutto È morto il costruttore Crocetti

Certaldo, 6 novembre 2025 – «Se ne va una delle figure «storiche» di Certaldo. Una persona simpatica, ma al tempo stesso seria tanto nel suo lavoro quanto nella vita, alla quale ero legato da un rapporto di amicizia. Penso che ’Cesare’ mancherà a tutti. E in un momento come questo mi stringo alla famiglia». Il sindaco Giovanni Campatelli ha così salutato Aniceto Crocetti (per tutti ’Cesare’) scomparso nelle scorse ore lasciando la moglie, i due figli e i quattro nipoti. Il suo nome legato all’edilizia. Classe 1938, il suo nome era legato all’edilizia: nel 1965 fondò la “Crocetti Edilcostruzioni“, azienda che in sei decenni di attività ha firmato numerosi lavori nell’area compresa tra Empoli, Siena e Firenze (curando anche interventi su edifici pubblici, edifici privati ed edifici religiosi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

