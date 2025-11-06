Misterbianco | il Consiglio approva il nuovo regolamento dei chioschi
Dopo quasi vent’anni d’attesa, il Consiglio comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei chioschi. Lo strumento garantirà regole chiare, trasparenza e opportunità grazie a una rinnovata pianificazione degli insediamenti sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Enna, il Consiglio Provinciale approva variazioni di bilancio e rilancia la Panoramica SP28 https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29667-enna,-il-consiglio-provinciale-approva-variazioni-di-bilancio-e-rilancia-la-panoramica-sp28.html #Enna #Consi - facebook.com Vai su Facebook
Beni confiscati: Misterbianco, stasera l’inaugurazione del nuovo Centro per l’Ecologia integrale e l’agricoltura sociale “Laudato si’” - 30, nella Fattoria sociale “Orti del Mediterraneo” di Misterbianco, in via Pascoli 9, il nuovo Centro per l’Ecologia integrale e l’agricoltura sociale “Laudato si’”. Scrive agensir.it
La Maddalena, il Consiglio approva il nuovo Regolamento sul patrimonio immobiliare - Il Consiglio comunale di La Maddalena ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale. Come scrive unionesarda.it