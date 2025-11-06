Miss Universo 2025 le aspiranti lasciano la sala dopo l' insulto di un organizzatore | Siete stupide

Fátima Bosch, 25 anni, candidata a Miss Universo 2025, ha lasciato la sala a Bangkok dopo essere stata chiamata “ stupida ” dal direttore nazionale thailandese Nawat Itsaragrisil. “In quanto donne lei deve avere rispetto verso di noi. Sono qui a rappresentare il mio Paese e non è colpa mia se lei ha problemi con l’organizzazione”, ha detto la modella messicana che ha abbandonato la stanza assieme ad altre partecipanti al concorso di bellezza. “Come Paese avete tutto il mio rispetto. Adoro la Thailandia, rispetto tutti voi, penso siate persone meravigliose. Ma quello che ha appena fatto il direttore non è rispettoso, mi ha chiamato stupida perché ha problemi con l’organizzazione”, ha detto Bosch ai giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

