Mimmo Jodice | 27.000 visitatori per un omaggio all’arte italiana della fotografia
Si è conclusa con un successo straordinario la mostra dedicata a Mimmo Jodice, maestro della fotografia italiana e internazionale, recentemente scomparso, allestita nelle sale del Castello di Udine. L’esposizione, promossa dal Comune di Udine e curata dai Musei Civici, ha totalizzato 26.897 visitatori, un risultato che conferma la straordinaria vitalità del pubblico e l’interesse crescente verso la grande fotografia d’autore. Il dato è particolarmente significativo perché sostanzialmente pareggia i numeri della mostra “Insieme” curata nel 2023, che aveva registrato 27.321 presenze (dal 18 febbraio al 16 luglio). 🔗 Leggi su Udine20.it
