Milano vista dal mareè a colori | ecco gli scatti dei giovani migranti

Ilgiorno.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  “Un mare lo attraversiamo sempre, tutti, quando ci sono cambiamenti nella vita. E non necessariamente c’è sempre di mezzo il Mediterraneo. Questi ragazzi cominciano a guardare Milano con occhi diversi, da una città in bianco e nero sono passati ad una Milano colorata”. Roberto R. Franchi è il fotografo che ha seguito i laboratori con il gruppo MSNA, Minori Stranieri non Accompagnati, autori degli scatti in mostra nella rassegna “ Milano vista dal mare “, organizzata dal progetto Fr-Agile! che si inaugura oggi a Palazzo Reale. Trentacinque fotografie che raccontano l’incontro tra curiosità e scoperta, tra distanza e appartenenza: raccoglie gli sguardi di giovani migranti che attraverso l’obiettivo di una fotocamera, esplorano la città e la propria nuova realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

