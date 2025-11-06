Milano euro baby di Nicolò Sordo in scena a Milano
Sabato 29 novembre l'autore e attore veneto sarà nel capoluogo lombardo con Milano Euro Baby. Tre storie di donne tra realtà e finzione, un match narrativo senza esclusione di colpi, ispirato dalla campionessa mondiale Silvia La Notte a cura di Babilonia Teatri con la regia di Giulia Sangiorgio e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Milano, nel corso della “Biennale dell’Accoglienza", la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella ha annunciato l'arrivo di «un decreto da 18 milioni di euro» per le adozioni concluse negli anni 2025 e 2026, «che aumenta da 12.500 a 2 - facebook.com Vai su Facebook
. @paolomieli: "Il riflesso Mamdani si vede in Puglia: Decaro propone 30 mila euro a fondo perduto alle giovani coppie che vogliono compare casa" - X Vai su X
Milano euro baby di Nicolò Sordo in scena a Milano - Tre storie di donne tra realtà e finzione, un match narrativo senza esclusione di colpi, ispirato dalla ca ... Secondo milanotoday.it
Nicolò Sordo in scena con “Milano Euro Baby” - Sabato 29 novembre l'autore e attore veneto sarà nel capoluogo lombardo con "Milano Euro Baby" al Heracles Gymnasium. Lo riporta cronacamilano.it