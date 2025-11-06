Milano euro baby di Nicolò Sordo in scena a Milano

Milanotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre l'autore e attore veneto sarà nel capoluogo lombardo con Milano Euro Baby. Tre storie di donne tra realtà e finzione, un match narrativo senza esclusione di colpi, ispirato dalla campionessa mondiale Silvia La Notte a cura di Babilonia Teatri con la regia di Giulia Sangiorgio e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

milano euro baby nicol242Milano euro baby di Nicolò Sordo in scena a Milano - Tre storie di donne tra realtà e finzione, un match narrativo senza esclusione di colpi, ispirato dalla ca ... Secondo milanotoday.it

Nicolò Sordo in scena con “Milano Euro Baby” - Sabato 29 novembre l'autore e attore veneto sarà nel capoluogo lombardo con "Milano Euro Baby" al Heracles Gymnasium. Lo riporta cronacamilano.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Euro Baby Nicol242