Spetterà alla Corte costituzionale decidere se è " incostituzionale " o meno il decreto del governo dell'estate 2024 che ha stabilito che la Fondazione Milano Cortina 2026 è un " ente di diritto privato " e non pubblico. La giudice preliminare Patrizia Nobile, fa sapere il Corriere della Sera, ha deciso infatti di inviare alla Consulta gli atti dell'inchiesta, e di sollevare nel contempo la questione di incostituzionalità. Sono due le inchieste in corso: quella che vede coinvolto per i servizi digitali da 1,9 milioni alla società Vetrya, e quella "parallela" che vede altri quattro indagati per turbativa di un'altra gara sempre per i servizi digitali andata a Deloitte Consulting srl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina, il blitz delle toghe: "Decreto del governo incostituzionale". Chigi: "Fiduciosi"