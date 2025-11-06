Milan Turci su Maignan | Si sta vedendo un portiere più solido rispetto agli anni passati

Pianetamilan.it | 6 nov 2025

L''ex portiere della Sampdoria, Luigi Turci, è stato intervistato dai microfoni di TMW.com. dove ha parlato del Milan di Allegri e Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan turci maignan staTurci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli" - L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb. Da tuttomercatoweb.com

milan turci maignan staTurci: "II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare per lo scudetto" - L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, ai microfoni TuttoMercatoWeb. Scrive milannews.it

milan turci maignan staTurci: “Il Milan dopo lo shock di Cremona, si è ripreso alla grande” - com in cui ha parlato della corsa scudetto, citando anche il Milan ... Riporta msn.com

