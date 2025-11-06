Milan-Roma nessuna sanzione per l’arbitro Guida | l’AIA ha deciso di non intervenire

Milan-Roma è stato un match a dir poco spumeggiante: la decisone dell'AIA sull'episodio di Guida e Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, nessuna sanzione per l’arbitro Guida: l’AIA ha deciso di non intervenire

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il gesto in Milan-Roma ha infiammato il dibattito sui social: la scelta dell'Associazione Italiana Arbitri https://mdst.it/4oPm8Md #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma, l'arbitro Guida dà un calcetto a Saelemaekers. Cesari: "Gesto volontario" - X Vai su X

Milan-Roma, la moviola di Calvarese: Guida promosso, ok il rigore di Fofana - Milan viene designato per la sfida d'alta quota tra i rossoneri e la Roma. iltempo.it scrive

Milan-Roma, moviola: Cesari spiega perché non è corretto il rigore per i giallorossi - Roma analizzata dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, sei gli ammoniti, la moviola ... Come scrive sport.virgilio.it

Milan-Roma risultato 1-0: gol di Pavlovic, Maignan para un rigore. È aggancio al secondo posto - Contro la capolista il Milan soffre per tutto il primo tempo e passa al primo affondo con la cavalcata di Leao e il gol di Pavlovic. Secondo msn.com