Michelle Hunziker è tornata con il suo ex storico? Scoppia il gossip più incredibile dell’anno!
Un ritorno di fiamma che nessuno avrebbe mai immaginato potrebbe essere il colpo di scena più romantico (e chiacchierato) del 2025. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo oltre vent’anni dalla separazione, sarebbero tornati a frequentarsi con una sintonia che ha fatto sognare i fan. Le voci si sono accese dopo la festa per i 62 anni del cantante, alla quale la conduttrice ha preso parte con un sorriso radioso e un atteggiamento molto affettuoso. Le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna li mostrano sorridenti, complici e apparentemente più vicini che mai. A far impazzire il gossip, però, è stato un dettaglio preciso: chi era presente avrebbe notato un gesto di tenerezza tra i due, un rapido bacio che ha subito fatto esplodere i social. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Michelle Hunziker a Intersections! Founder di Goovi, Michelle Hunziker porterà sul palco di Intersections la sua energia e la sua visione imprenditoriale in un talk imperdibile. Dalla TV all’imprenditoria, Michelle ha saputo evolvere nel tempo, con intelligenza - facebook.com Vai su Facebook
“Tenerezze e baci”: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sempre più vicini - La coppia l’ha detto innumerevoli volte che non sarebbero più tornati insieme – in questa occasione, ad esempio, M ... Lo riporta rds.it
Michelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ho sbagliato". E svela cosa fare per mantenersi giovane e in salute - Michelle Hunziker è tornata a parlare di Eros Ramazzotti, uno dei grandi amori della sua vita. Riporta corrieredellosport.it
Michelle Hunziker: "Eros? Rimpianti per come è finita. Potessi tornare indietro...". Che cosa ha raccontato - " Michelle Hunziker, uno dei volti più amati della tv, si gode questo momento bello della sua vita, legato anche all'amore con Nino ... Lo riporta affaritaliani.it