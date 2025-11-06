Michelle Hunziker è tornata con il suo ex storico? Scoppia il gossip più incredibile dell’anno!

Un ritorno di fiamma che nessuno avrebbe mai immaginato potrebbe essere il colpo di scena più romantico (e chiacchierato) del 2025. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo oltre vent’anni dalla separazione, sarebbero tornati a frequentarsi con una sintonia che ha fatto sognare i fan. Le voci si sono accese dopo la festa per i 62 anni del cantante, alla quale la conduttrice ha preso parte con un sorriso radioso e un atteggiamento molto affettuoso. Le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna li mostrano sorridenti, complici e apparentemente più vicini che mai. A far impazzire il gossip, però, è stato un dettaglio preciso: chi era presente avrebbe notato un gesto di tenerezza tra i due, un rapido bacio che ha subito fatto esplodere i social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

