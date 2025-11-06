Michael Jackson rivive nel trailer del biopic e il protagonista è suo nipote-sosia

Cinemaserietv.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita: Lionsgate ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua dedicato al Re del Pop. Il film promette di restituire sul grande schermo la grandezza e la complessità di una leggenda senza tempo, raccontando l’ascesa e la fragilità di Michael Jackson come mai prima d’ora. Nel ruolo principale troviamo Jaafar Jackson, nipote del cantante, che nel teaser mostra i suoi passi di danza con un’energia e una somiglianza impressionanti, segnando così il suo debutto cinematografico. La data d’uscita è fissata per il 24 aprile 2026, dopo diversi rinvii e sessioni di riprese aggiuntive concluse nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

michael jackson rivive nel trailer del biopic e il protagonista 232 suo nipote sosia

© Cinemaserietv.it - Michael Jackson rivive nel trailer del biopic (e il protagonista è suo nipote-sosia)

Altre letture consigliate

michael jackson rivive trailerMichael Jackson, ammirate il trailer dell’attesissimo biopic dedicato al Re del Pop - Universal Pictures ha appena svelato l'atteso primo trailer ufficiale di Michael, l'atteso biopic dedicato al Re del Pop Michael Jackson ... Secondo bestmovie.it

michael jackson rivive trailerMichael: il primo trailer italiano ufficiale del film biografico su Michael Jackson - Indiscusso genio del pop, ma anche personaggio controverso e dalle tante ombre, Michael Jackson viene raccontato (in maniera troppo morbida, dicono alcuni) in un biopic diretto da Antoine Fuqua e inte ... Lo riporta comingsoon.it

Michael: il trailer ufficiale del biopic sul Re del Pop - Diffuso il trailer italiano di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua con Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo, Miles Teller. Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Michael Jackson Rivive Trailer