Michael Jackson rivive nel trailer del biopic e il protagonista è suo nipote-sosia

L’attesa è finita: Lionsgate ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua dedicato al Re del Pop. Il film promette di restituire sul grande schermo la grandezza e la complessità di una leggenda senza tempo, raccontando l’ascesa e la fragilità di Michael Jackson come mai prima d’ora. Nel ruolo principale troviamo Jaafar Jackson, nipote del cantante, che nel teaser mostra i suoi passi di danza con un’energia e una somiglianza impressionanti, segnando così il suo debutto cinematografico. La data d’uscita è fissata per il 24 aprile 2026, dopo diversi rinvii e sessioni di riprese aggiuntive concluse nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

