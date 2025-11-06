Michael Jackson rivive nel trailer del biopic e il protagonista è suo nipote-sosia
L’attesa è finita: Lionsgate ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua dedicato al Re del Pop. Il film promette di restituire sul grande schermo la grandezza e la complessità di una leggenda senza tempo, raccontando l’ascesa e la fragilità di Michael Jackson come mai prima d’ora. Nel ruolo principale troviamo Jaafar Jackson, nipote del cantante, che nel teaser mostra i suoi passi di danza con un’energia e una somiglianza impressionanti, segnando così il suo debutto cinematografico. La data d’uscita è fissata per il 24 aprile 2026, dopo diversi rinvii e sessioni di riprese aggiuntive concluse nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altre letture consigliate
#Michael: Ecco il primo trailer in italiano del film di Antoine Fuqua che racconta la storia del re del pop #MichaelJackson. Prossimamente al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
"Michael Di Benedetto" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Michael Jackson, ammirate il trailer dell’attesissimo biopic dedicato al Re del Pop - Universal Pictures ha appena svelato l'atteso primo trailer ufficiale di Michael, l'atteso biopic dedicato al Re del Pop Michael Jackson ... Secondo bestmovie.it
Michael: il primo trailer italiano ufficiale del film biografico su Michael Jackson - Indiscusso genio del pop, ma anche personaggio controverso e dalle tante ombre, Michael Jackson viene raccontato (in maniera troppo morbida, dicono alcuni) in un biopic diretto da Antoine Fuqua e inte ... Lo riporta comingsoon.it
Michael: il trailer ufficiale del biopic sul Re del Pop - Diffuso il trailer italiano di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua con Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo, Miles Teller. Scrive cinefilos.it