Michael | il trailer ufficiale del biopic sul Re del Pop
Diffuso il trailer italiano ufficiale di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua con Jaafar Jackson, Nia Long, Juliano Krue Valdi, Colman Domingo, Miles Teller. La trama di Michael. Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
