Messico Claudia Sheinbaum molestata a un evento pubblico | un uomo cerca di palparla e baciarla Se succede alla presidente cosa succede alle altre donne? – Il video

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo durante un evento pubblico a Città del Messico, un episodio che ha scatenato indignazione in tutto il Paese e riacceso il dibattito sulla violenza di genere. In un video si vede un uomo che si avvicina a Sheinbaum durante una stretta di mano con i presenti. L’uomo tenta di baciarla sul collo e le mette le mani addosso. La presidente reagisce subito, lo respinge e si volta per guardarlo in volto, mentre un membro del suo staff interviene rapidamente. Nella serata di martedì, la polizia di Città del Messico ha confermato l’ arresto del responsabile. 🔗 Leggi su Open.online