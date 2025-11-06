Messico Claudia Sheinbaum molestata a un evento pubblico | un uomo cerca di palparla e baciarla Se succede alla presidente cosa succede alle altre donne? – Il video
La presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo durante un evento pubblico a Città del Messico, un episodio che ha scatenato indignazione in tutto il Paese e riacceso il dibattito sulla violenza di genere. In un video si vede un uomo che si avvicina a Sheinbaum durante una stretta di mano con i presenti. L’uomo tenta di baciarla sul collo e le mette le mani addosso. La presidente reagisce subito, lo respinge e si volta per guardarlo in volto, mentre un membro del suo staff interviene rapidamente. Nella serata di martedì, la polizia di Città del Messico ha confermato l’ arresto del responsabile. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, molestata durante un incontro pubblico - X Vai su X
Sradicare il colonialismo. Una è #LorenaRamirez, ultramararoneta. L’altra è Claudia Sheinbaum, la “Presidenta”. Lorena Ramirez è una messicana della popolazione #Tarahumara di Chihuahua. Il suo popolo, i Tarahumara vive nel Messico del Nord, dove si - facebook.com Vai su Facebook
Messico, molestata la presidente Claudia Sheinbaum: la sicurezza delle donne sotto i riflettori - Molestata la presidente Claudia Sheinbaum: l’episodio che riaccende il dibattito sulla violenza di genere in Messico. Da notizie.it
Messico, Claudia Sheinbaum molestata a un evento pubblico: un uomo cerca di palparla e baciarla. «Se succede alla presidente, cosa succede alle altre donne?» – Il video - La presidente ha promesso di «continuare a lavorare per un Paese dove nessuna donna debba subire ciò che io stessa ho vissuto» ... Si legge su open.online
La presidente messicana Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo durante un evento pubblico - Martedì la presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo mentre partecipava a un evento pubblico a Città del Messico. Secondo ilpost.it