Mercato Napoli assalto per il super talento della Serie A | la mossa per gennaio

Il Napoli osserva con attenzione uno dei giovani più interessanti della Serie A: Giovane, attaccante del Verona, finito anche delle altre big di Serie A. Secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni al procuratore del giocatore, Beppe Riso, in vista della prossima sessione di mercato. Giovane sotto osservazione. Giovane si sta affermando come uno dei punti fermi della squadra scaligera. La sua capacità di unire tecnica, corsa e intelligenza tattica ha attirato l’attenzione dei principali club italiani. Napoli, Inter, Milan e Atalanta hanno chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

