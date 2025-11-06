Mercato Napoli assalto per il super talento della Serie A | la mossa per gennaio
Il Napoli osserva con attenzione uno dei giovani più interessanti della Serie A: Giovane, attaccante del Verona, finito anche delle altre big di Serie A. Secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni al procuratore del giocatore, Beppe Riso, in vista della prossima sessione di mercato. Giovane sotto osservazione. Giovane si sta affermando come uno dei punti fermi della squadra scaligera. La sua capacità di unire tecnica, corsa e intelligenza tattica ha attirato l’attenzione dei principali club italiani. Napoli, Inter, Milan e Atalanta hanno chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli–Francoforte 0-0: Manna sul mercato del Napoli Giovanni Manna spiega che, dopo un mercato di quantità per allungare la panchina, il prossimo sarà diverso: pochi colpi mirati per rinforzare la squadra, già da gennaio o in estate. Scarica l’app di N - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Napoli, chi ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang #SkySport #Napoli #SerieA #SkyCalciomercato - X Vai su X
Conte vorrebbe un Napoli di italiani, c'è un super talento nel mirino - Antonio Conte vorrebbe un Napoli di italiani, nel mirino del mister per la prossima sessione di mercato, c'è un esterno di piede destro apprezzato già in passato dal club partenopeo. Riporta msn.com
Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata" - Lo storico braccio destro di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato una intervista a StileTv, nel corso della quale ha riconosciuto. tuttomercatoweb.com scrive
Napoli, disperato assalto a Balzaretti - Ci siamo:la riunione di Lega a Milano è l'occasione propizia per tentare l'ultimo assalto del Napoli a Federico Balzaretti del Palermo. Segnala calciomercato.com