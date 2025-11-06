Mercato Napoli assalto per il super talento della Serie A | la mossa per gennaio

Spazionapoli.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli osserva con attenzione uno dei giovani più interessanti della Serie A: Giovane, attaccante del Verona, finito anche delle altre big di Serie A. Secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni al procuratore del giocatore, Beppe Riso, in vista della prossima sessione di mercato. Giovane sotto osservazione. Giovane si sta affermando come uno dei punti fermi della squadra scaligera. La sua capacità di unire tecnica, corsa e intelligenza tattica ha attirato l’attenzione dei principali club italiani. Napoli, Inter, Milan e Atalanta hanno chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mercato napoli assalto per il super talento della serie a la mossa per gennaio

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, assalto per il super talento della Serie A: la mossa per gennaio

Leggi anche questi approfondimenti

mercato napoli assalto superConte vorrebbe un Napoli di italiani, c'è un super talento nel mirino - Antonio Conte vorrebbe un Napoli di italiani, nel mirino del mister per la prossima sessione di mercato, c'è un esterno di piede destro apprezzato già in passato dal club partenopeo. Riporta msn.com

mercato napoli assalto superIl vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata" - Lo storico braccio destro di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato una intervista a StileTv, nel corso della quale ha riconosciuto. tuttomercatoweb.com scrive

Napoli, disperato assalto a Balzaretti - Ci siamo:la riunione di Lega a Milano è l'occasione propizia per tentare l'ultimo assalto del Napoli a Federico Balzaretti del Palermo. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Napoli Assalto Super