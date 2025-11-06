Meloni stronca la sinistra | Sulla sicurezza rimediamo a decenni di lassismo

I numeri contro le parole, i fatti contro le accuse strumentali. Giorgia Meloni ha stroncato senza mezzi termini l'ennesimo attacco della sinistra nei confronti del suo governo, questa volta in relazione alla sicurezza. Sì, perchè alcuni esponenti dell'opposizione hanno parlato di mancati investimenti sulla sicurezza. E così, sui suoi canali social, il premier ha snocciolato i vari interventi. "Negli ultimi tre anni abbiamo già assunto circa 37.400 agenti nelle Forze di Polizia e prevediamo, da qui al 2027, altre 31.500 assunzioni. Abbiamo stanziato un miliardo e mezzo per rinnovare i contratti del comparto e abbiamo già sottoscritto il rinnovo dei contratti dell’ultimo triennio per le Forze di Polizia, con aumenti medi lordi mensili di 198 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

