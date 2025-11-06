Meghan Markle torna a fare l' attrice dopo 8 anni lontana dal set

Tgcom24.mediaset.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Duchessa di Sussex, che aveva interrotto la sua carriera in occasione del fidanzamento col principe Harry, torna davanti alla cinepresa con un cameo in cui interpreta sé stessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

meghan markle torna a fare l attrice dopo 8 anni lontana dal set

© Tgcom24.mediaset.it - Meghan Markle torna a fare l'attrice dopo 8 anni lontana dal set

