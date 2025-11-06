Medicina di laboratorio ' un semplice esame per scoprire in anticipo le patologie'

Iltempo.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - In un'epoca in cui la medicina è sempre più predittiva e preventiva, la medicina di laboratorio si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità moderna. Grazie ai biomarcatori, molecole misurabili nel sangue e in altre matrici biologiche come saliva e urine, oggi è possibile identificare precocemente numerose patologie, monitorare la risposta ai trattamenti e personalizzare le terapie, aprendo la strada a una medicina di precisione sempre più accessibile e sostenibile. Sono i temi al centro del 57° Congresso nazionale della Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - medicina di laboratorio (Sibioc), in corso a Firenze, dove specialisti, ricercatori e clinici hanno discusso le nuove frontiere della medicina di laboratorio nella diagnosi e nella cura delle malattie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

medicina di laboratorio un semplice esame per scoprire in anticipo le patologie

© Iltempo.it - Medicina di laboratorio, 'un semplice esame per scoprire in anticipo le patologie'

Contenuti che potrebbero interessarti

medicina laboratorio semplice esameMedicina di laboratorio, 'un semplice esame per scoprire in anticipo le patologie' - In un'epoca in cui la medicina è sempre più predittiva e preventiva, la medicina di laboratorio si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità moderna. Da msn.com

medicina laboratorio semplice esameGrazie a biomarcatori diagnosi precoci e terapie personalizzate - In un momento in cui la scienza medica è sempre più predittiva e preventiva, la medicina di laboratorio si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità moderna. ansa.it scrive

medicina laboratorio semplice esameBiomarcatori, il futuro della medicina passa dal laboratorio - Esperti e clinici tracciano le nuove frontiere della medicina di laboratorio: diagnosi precoce, monitoraggio terapeutico e medicina di precisione sempre più ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Laboratorio Semplice Esame