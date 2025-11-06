Maxi controlli ad Acerra | il bilancio dell' operazione

Ieri la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 103 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Acerra, giovane pusher egiziano sorpreso in pieno centro: Proseguono senza sosta i controlli antidroga disposti dalla Questura di Napoli per contrastare lo spaccio nei comuni dell’hinterland. Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti del Commissariato di Acerra h - facebook.com Vai su Facebook

Maxi-controlli del Nas in Ciociaria: sanzioni, sequestri e attività vinicola sospesa - 000 euro di sanzioni, sequestri di alimenti e vini, e la sospensione di una cantina vinicola per gravi carenze igieniche: questo il bilancio dei recenti controlli del NAS dei Carabinieri di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Frosinone, maxi controlli interforze a Sora e a Cassino: oltre mille identificati e multe - Maxi controlli nelle città di Sora e di Cassino, in cui nelle ultime settimane la sorveglianza è stata intensificata. Riporta ilmessaggero.it

Acerra, controlli sul territorio: identificate 77 persone - In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 77 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e ... Lo riporta ilmattino.it